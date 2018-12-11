شرطة الاحتلال تحاول منع سدنة "قبة الصخرة" من القيام بعملهم

الخليج 365 | فريق التحرير
حاولت شرطة الاحتلال، اليوم الثلاثاء، منع سدنة مصلى "قبة الصخرة المشرفة"، بالمسجد الأقصى في القدس المحتلة، من القيام بعملهم، إلّا أنهم رفضوا الانصياع.
وقال فراس الدبس، مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، إن عناصر الشرطة الإسرائيلية حاولوا منع سدنة قبة الصخرة من القيام بأعمال التنظيف، مضيفًا أنّ عناصر الشرطة تذرّعوا بأنّ المواد المستخدمة قد تضر بالمكان.
ورفض سدنة الأقصى طلب عناصر شرطة الاحتلال التي تراجعت بعد تدخل دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس.
ولا تتوقّف شرطة الاحتلال عن محاولاتها في منع وإعاقة عمل موظفي دائرة الأوقاف الاسلامية، المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد الأقصى.
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