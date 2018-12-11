"إسرائيل" تعلن اكتشاف نفق ثالث لحزب الله

الخليج 365 | فريق التحرير

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اكتشاف نفق ثالث لحزب الله، يمتد من الأراضي اللبنانية، باتجاه الداخل الفلسطيني المحتل.

ثالث نفق يعلن الجيش الإسرائيلي اكتشافه، منذ بدء عملية "درع الشمال" الثلاثاء الماضي .

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان جيش الاحتلال، إنّ النفق الهجومي امتد من الأراضي اللبنانية الى إسرائيل، ومساره يتواجد تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي ولا يشكّل تهديدًا".

وأشار إلى أنه "تم تفخيخ مسار النفق مثلما تم تفخيخ المسارات الأخرى حيث يعرّض كل من يدخل إليه، نفسه للخطر".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قال اليوم إنه يرفض أي ممارسات يمكن أن تؤدي إلى "توتير الوضع على الحدود"، وذلك خلال استقباله قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) الجنرال ستيفان دل كول.

وأكد عون على "تمسّك لبنان بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 انطلاقًا من حرصه على المحافظة على الأمن والاستقرار في الجنوب"، وأشار إلى أنّ "لبنان ينتظر نتائج التحقيقات الميدانية الجارية في موضوع الأنفاق والتي تتولاها القيادتان اللبنانية والدولية ليبني على الشيء مقتضاه".