4 إصابات بالمطاط في "النبي صالح"

الخليج 365 | فريق التحرير

أصيب 4 شبّان اليوم الثلاثاء، بالرصاص المطاطي، أثناء مواجهات مع الاحتلال في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وأفادت وزارة الصحة أن 4 مواطنين أصيبوا بالمطاط في الاطراف السفلية من جسدهم، خلال المواجهات في قرية النبي صالح.