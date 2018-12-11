4 إصابات بالمطاط في "النبي صالح"

الخليج 365 | فريق التحرير
أصيب 4 شبّان اليوم الثلاثاء، بالرصاص المطاطي، أثناء مواجهات مع الاحتلال في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.
وأفادت وزارة الصحة أن 4 مواطنين أصيبوا بالمطاط في الاطراف السفلية من جسدهم، خلال المواجهات في قرية النبي صالح.
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