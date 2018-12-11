كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستراليا تبحث نقل سفارتها في تل أبيب إلى القدس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون في أكتوبر، إنه "منفتح" على نقل السفارة إلى القدس سيراً على نهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ونقلت الولايات المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى القدس في مايو، وهي خطوة أثارت غبطة الإسرائيليين وغضب الفلسطينيين وقلق العالم العربي والحلفاء الغربيين.
وقالت صحيفة (ذي أستراليان)، إن عدداً من الوزراء البارزين يميلون إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل دون نقل السفارة إلى المدينة.
ويمثل وضع القدس عقبة رئيسية أمام عقد اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين إذ تقول إسرائيل إن القدس، بما فيها شطرها الشرقي الذي ضمته بعد حرب عام 1967، عاصمة لها بينما يتسمك الفلسطينيون بأن القدس الشرقية عاصمة دولتهم المستقبلية.
وقالت (ذي أستراليان)، إن القرار يمكن أن يعلن هذا الأسبوع.
ومن المرجح أن يثير قرار أستراليا الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل غضب إندونيسيا أكبر دولة تعيش فيها أغلبية مسلمة في العالم.
والقضية الفلسطينية حساسة بالنسبة لإندونيسيا التي ترفض توقيع اتفاق للتجارة الحرة مع أستراليا لحين اتضاح خطواتها تجاه إسرائيل.
شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تبحث نقل سفارتها في تل أبيب إلى القدس على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .