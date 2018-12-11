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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تضيف باكستان إلى قائمة الدول المنتهكة للحريات الدينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 06:13 م
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أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، أنها أضافت باكستان إلى قائمتها السوداء للدول التي تنتهك الحريات الدينية، ما يزيد الضغوط على هذه الدولة بسبب معاملتها للأقليات.
قال وزير الخارجية مايك بومبيو، إنه يصنف باكستان ضمن "الدول التي تثير قلقاً شديداً" في تقرير سنوي يصدر عن الكونجرس، بعد عام من وضع وزارة الخارجية إسلام آباد على قائمة المراقبة دون عواقب قانونية.
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