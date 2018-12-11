واشنطن تضيف باكستان إلى قائمة الدول المنتهكة للحريات الدينية

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، أنها أضافت باكستان إلى قائمتها السوداء للدول التي تنتهك الحريات الدينية، ما يزيد الضغوط على هذه الدولة بسبب معاملتها للأقليات.

قال وزير الخارجية مايك بومبيو، إنه يصنف باكستان ضمن "الدول التي تثير قلقاً شديداً" في تقرير سنوي يصدر عن الكونجرس، بعد عام من وضع وزارة الخارجية إسلام آباد على قائمة المراقبة دون عواقب قانونية.