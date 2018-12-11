كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة: توقعات بعودة ربع مليون لاجيء سورى إلى بلدانهم العام المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أفاد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين اليوم الثلاثاء، أن ما يصل إلى 250 ألف لاجئ سوري قد يعودون إلى وطنهم المدمر في عام 2019، في حين يواجه الكثيرون الآخرون مشاكل تتعلق بالتوثيق والممتلكات التي يجب على حكومة دمشق أن تساعد في حلها.
و قال أمين عواد ، مدير مفوضية شؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "يوجد نحو 5.6 مليون لاجئ سوري في البلدان المجاورة- تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق".
وأضاف أن هذا يشمل مليون طفل سوري يولدون في الخارج والذين قبلت شهاداتهم الأجنبية الاعتراف بحكومة الرئيس بشار الاسد.
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