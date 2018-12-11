كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دراسة: سياسات مكافحة تغير المناخ فى مسارها الصحيح لتقليص درجات الحرارة لأقل من درجتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت دراسة أن متوسط درجات الحرارة في العالم في طريقه إلى تجاوز الهدف الرئيسي في اتفاقية باريس 2015 للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

غير أن هذا التجاوز مع نهاية هذا القرن قد يكون أقل حدة مما كان متوقعا بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها بعض الدول لمكافحة التغير المناخي، حسب ما جاء في التقرير الصادر عن "مونيتور أكشن تراكر"، وهو اتحاد يضم ثلاث مجموعات بحثية أوروبية مستقلة.

وتهدف اتفاقية باريس إلى الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين (3.6 درجة فهرنهايت) أعلى من مرحلة ما قبل الثورة الصناعية.

وتجتمع البلدان في بولندا في الفترة من 2 إلى 14 ديسمبر للاتفاق على مبادئ توجيهية لتنفيذ الاتفاقية التي تدخل حيز التنفيذ في عام 2020، لكن هناك مخاوف من أن هذه ستكون ضعيفة للغاية بحيث لا يمكن الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات آمنة.

وقال تقرير لجنة مكافحة تغير المناخ، إن هناك تقدما منذ عام 2015 ، لكن السياسات الحالية تعني أن العالم يتجه نحو ارتفاع درجة حرارة 3.3 درجة مئوية.