اخبار العالم

فرنسا: إعادة فتح قوس النصر غداً الأربعاء

0 نشر
0 0

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا: إعادة فتح قوس النصر غداً الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقرر إعادة فتح "قوس النصر" في وسط العاصمة الفرنسية باريس، الذي كان تعرض للتخريب خلال الاشتباكات التي وقعت بين الشرطة والمتظاهرين في وقت سابق من هذا الشهر، أمام الزوار غداً الأربعاء.
وقال مركز الآثار الوطني في فرنسا اليوم الثلاثاء، إن الحرفيين وأصحاب 20 نوعاً مختلفاً من المهن، من بينها البناء والحدادة والنجارة والكهرباء والسباكة يعملون على قدم وساق، منذ بدء أعمال الشغب.

ويواجه أربعة عشر شخصاً اتهامات بتخريب وسرقة النصب التذكاري الشهير خلال احتجاجات أصحاب السترات الصفراء في الأول من ديسمبر الجاري، وذلك وفقاً لمدعي عام باريس ريمي هيتس.

وتعرض "قوس النصر" الذي تم تشييده على رأس شارع الشانزليزيه ، للتشوية برسم شعارات على هيكله ، من بينها "السترات الصفراء ستنتصر" ، وتعرضت نسخة طبق الأصل من أحد التماثيل للتهشيم.

شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: إعادة فتح قوس النصر غداً الأربعاء على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

قم بالبحث عن ما تريد
2018 © - -
الرجوع الى الاعلى