كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا: إعادة فتح قوس النصر غداً الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقرر إعادة فتح "قوس النصر" في وسط العاصمة الفرنسية باريس، الذي كان تعرض للتخريب خلال الاشتباكات التي وقعت بين الشرطة والمتظاهرين في وقت سابق من هذا الشهر، أمام الزوار غداً الأربعاء.

وقال مركز الآثار الوطني في فرنسا اليوم الثلاثاء، إن الحرفيين وأصحاب 20 نوعاً مختلفاً من المهن، من بينها البناء والحدادة والنجارة والكهرباء والسباكة يعملون على قدم وساق، منذ بدء أعمال الشغب.

ويواجه أربعة عشر شخصاً اتهامات بتخريب وسرقة النصب التذكاري الشهير خلال احتجاجات أصحاب السترات الصفراء في الأول من ديسمبر الجاري، وذلك وفقاً لمدعي عام باريس ريمي هيتس.