كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا: إعادة فتح قوس النصر غداً الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويواجه أربعة عشر شخصاً اتهامات بتخريب وسرقة النصب التذكاري الشهير خلال احتجاجات أصحاب السترات الصفراء في الأول من ديسمبر الجاري، وذلك وفقاً لمدعي عام باريس ريمي هيتس.
وتعرض "قوس النصر" الذي تم تشييده على رأس شارع الشانزليزيه ، للتشوية برسم شعارات على هيكله ، من بينها "السترات الصفراء ستنتصر" ، وتعرضت نسخة طبق الأصل من أحد التماثيل للتهشيم.
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