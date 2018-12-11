كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتجاز دبلوماسى كندى فى الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ذكرت وكالة رويترز، أن دبلوماسياً كنديا سابقاً احتجز في الصين، وفقاً لصاحب عمله الحالى، المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات، التى أكدت أنها تسعى للإفراج عنه بسرعة وأمان.
ويأتي اعتقال "مايكل كوفريتج" بعد أن اعتقلت الشرطة في كندا المدير المالي لشركة هواوي تكنولوجيز المحدودة في الصين في الأول من ديسمبر بناء على طلب من السلطات الأمريكية، وهي خطوة أثارت غضب بكين.
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