كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان العربي يوجه رسالة شكر إلى قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه البرلمان العربي رسالة إلى قطر، خلال جلسته الثالثة في الفصل التشريعي الثاني، التي عقدت اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك في بيان له، ذكر أن البرلمان العربي ناقش تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية للبرلمان.

وأضاف: "خلال عرض رئيس اللجنة للتقرير واشتراكات الدول والمركز المالي للبرلمان، شكر رئيس اللجنة المالية المبادرة القطرية بتحديدها اشتراك العام المقبل 2019 مقدما".

وبدأت جلسة البرلمان بكلمة رئيس البرلمان العربي، المعاد انتخابه، الدكتور مشعل السلمي، بحضور الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان المصري.

وتحدث عدد من النواب، حول موضوع المصالحة العربية، مطالبين بأن يكون للبرلمان العربي دورا فاعلا في تلك القضايا.

ودعى النواب إلى أن تكون المصالحة (العربية العربية) شعار المرحلة المقبلة، وأن يتم رفع الحظر عن سوريا، التي طالب بعض النواب بأن تدفع ما عليها من مستحقات مالية.