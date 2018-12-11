كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبى يستبعد إعادة التفاوض مع "ماى" حول صفقة "البريكست" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إلى الحصول على دعم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء لإنقاذ صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن الاتحاد الأوروبي استبعد إعادة التفاوض بشأن معاهدة الخروج بعد أن أجلت "ماي" تصويتا برلمانيا اعترفت بأنها ستخسره.

وقبل أقل من أربعة أشهر حتى موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس، حذّرت ماي المشرعين البريطانيين من أنهم إذا رفضوا صفقتها، فأن الخيارات الأخرى الوحيدة هي الطلاق دون اتفاق ،أو عكس إرادة استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبعد يوم من تأجيل التصويت في مواجهة العداء من المشرعين، سارعت ماي إلى الخروج من لندن لتناول وجبة الإفطار في لاهاي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي، ثم عقد اجتماعاً في برلين مع أقوى زعماء أوروبا، المستشارة الألمانية ميركل في محاولة محمومة لإنقاذ صفقتها.