كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب ونظيره الصيني يتفقان على وقف المعارك التجارية مؤقتا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكان ترامب قد انتقد ما اعتبره ممارسات تجارية غير عادلة من جانب الصين، بما في ذلك ما يتعلق بالملكية الفكرية، وفرض سلسلة من التعريفات الجمركية على السلع الصينية. وردت بكين بفرض تعريفات مضادة، وخاصة فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية الأمريكية.
وعقد ترامب اجتماعاً مع نظيره الصيني شي جين بينغ في الأرجنتين خلال الشهر الجاري، أسفر عن الاتفاق على وقف الحرب التجارية لمدة 90 يوماً، وقال ترامب إنه لن يفرض خلال هذه المدة مزيداً من التعريفات، ليمنح الفرصة لإجراء محادثات.
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