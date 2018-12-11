الملك محمد السادس يعزي أسرة حميد الزاهر

بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الفنان الراحل حميد بن الطاهر، المعروف فنيا بلقب حميد الزاهر.

وأعرب الملك، لأفراد أسرة الفنان الراحل، ومن خلالهم لكافة أهلهم وذويهم، عن تعازيه بعد “رحيل أحد الرواد الكبار للأغنية الشعبية المغربية، ساهم على مدى عقود، بعطائه الفني المتميز، في إثراء الخزانة الفنية الوطنية بأغاني شعبية راقية ومقطوعات موسيقية خالدة، سيظل يتغنى بها جمهور واسع من عشاق الفن الشعبي الأصيل، بالمغرب وخارجه”.

وتضرع الملك إلى الله تعالى أن يجزي الفقيد خير الجزاء على ما قدم بين يدي ربه من أعمال مبرورة، ويشمله بمغفرته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، وأن يعوضهم عن فراقه صبرا جميلا وثوابا صادقا.

يذكر أن الفنان حميد الزاهر رحل إلى دار البقاء، صباح أمس الاثنين، عن عمر يناهز 81 سنة، بعد صراع طويل مع المرض.