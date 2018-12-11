استئنافية البيضاء تؤيد الأحكام الابتدائية في حق مضرمي النار في إصلاحية عكاشة

أيدت محكمة الاستئناف في مدينة الدارالبيضاء، يوم أمس الاثنين، الحكم الابتدائي، الصادر في حق المتورطين على خلفية اندلاع حريق في مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع (عكاشة)، عام 2016.

وأدانت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف 26 قاصرا من النزلاء الأحداث في “مركز الإصلاح والتهذيب”، التابع للمركب السجني عين السبع “عكاشة”، الذين حاولوا، في 28 يوليوز 2016، الفرار من إصلاحيتهم، بعدما شب حريق في هذه المؤسسة السجنية، بأحكام تراوحت ما بين 22 سنة، و5 سنوات سجنا نافذا..

وتعود ملابسات هذا الملف إلى حوالي سنة ونصف السنة، وبالضبط إلى، تاريخ 28 يوليوز 2016، عندما حاول المتابعون تنفيذ عملية فرار جماعي من داخل الاصلاحية، حيث قاموا بأعمال شغب، وأضرموا النار داخل الزنازين في محاولة لتشتيت انتباه الحراس، وتنفيذ عملية الفرار الجماعية.