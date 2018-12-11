أوغلو: نجري اتصالات أممية للتحقيق في مقتل خاشقجي

صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاوويش أوغلو اليوم الثلاثاء بأن بلاده تجري اتصالات مع الأمم المتحدة ضمن التحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال تشاوويش أوغلو في مؤتمر صحفي في أنقرة اليوم: “بدأت المطالب بتحقيق دولي تتدفق، ونواصل الحديث مع الأمم المتحدة بهذا الشأن”.

وأضاف: “نأمل بحق في ألا تكون هناك ضرورة لكل ذلك، وأن تتعاون السعودية حتى يتم التوصل للمتورطين عن الجريمة”.

وكانت ميشيل باشليه مفوضة حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، قد قالت الأسبوع الماضي إن الحاجة ملحة لتحقيق دولي في مقتل خاشقجي.