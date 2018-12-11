أندية إنجليزية ترغب في ضم تاعرابت وتخليصه من “تهميش” بنيفيكا

عبرت عدد من الأندية الممارسة في القسم الأولى للدوري الإنجليزي ‘الشامبيونشيب” عن رغبتها في انتداب اللاعب المغربي، عادل تارابت من نادي بنيفيكا البرتغال، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

.وحسب صحيفة “ريكورد” البرتغالية الشهيرة، فإن تاعرابت الذي سبق له وأن جاور ثلاثة أندية إنجليزية، هي توتنهام، كوينز بارك رينجرز وفولهام، بات محط أنظارمجموعة من أندية “الشامبيونشيب” الشهر المقبل، وهو العرض الذي سينقذ اللاعب المغربي من العطالة، كما سيخلص الفريق البرتغالي من لاعب لم يستطع فرض مكانته.

وقرر الفريق البرتغالي “التخلص” من تاعرابت، بعد أن فشل في نيل ثقة مدرب الفريق، وكذا بسبب راتبه “السين” الذي يكلف خزينة النادي، إذ يتقاضى تاعرابت حوالي 190 ألف دولار شهريا.

وكانت آخر تجربة للاعب المغربي، مع نادي جينوى الإيطالي كمعار العام الماضي، حيث استعاد قدراته البدنية والتقنية، غير أن الفريق الإيطالي لم يقدم أي عرض رسمي لفريق بنيفيكا من أجل شراء عقده.