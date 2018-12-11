“شركة إنتاج حنان لخضر توضح سبب “اختفائها

كشفت شركة إنتاج الفنانة حنان لخضر، أمس الإثنين، أن سبب غياب الأخيرة يعود لرغبتها في التوقف مؤقتا عن النشاط الفني، لأسباب شخصية.

وكتبت الصفحة الرسمية لشركة” BMagnitvde” على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن حنان لخضر” أبدت رغبتها في التوقف مؤقتا عن نشاطها الفني لأسباب شخصية نحترمها. ونطلب من العلي القدير أن تعود إلى عملها قريبا إن شاء الله”.

وجاء توضيح الشركة لغياب لخضر بعد تساؤل جمهورها عنها في منشور يروج لمشاركة زملائها في الشركة، أحمد شوقي وجيليان في تظاهرة للقفطان بدبي.

يذكر أن حنان لخضر حذفت حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي واختفت عن الأنظار بشكل أقلق جمهورها.