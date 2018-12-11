أيرلندا: نرغب في تجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فاردكار في دبلن يوم 14 نوفمبر 2018

قال رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فاردكار يوم الثلاثاء إن بإمكان بريطانيا سحب أو تمديد أجل الإشعار الرسمي للخروج من الاتحاد الأوروبي كي تتفادى احتمال الخروج دون اتفاق.

وقال فاردكار أمام البرلمان الأيرلندي ”الجميع يرغب في تجنب سيناريو الخروج دون اتفاق والمملكة المتحدة لديها الصلاحية منا ومن شعبها ومن الاتحاد الأوروبي لإنهاء خطر الخروج دون اتفاق“.

وأضاف ”يمكنهم ذلك بسحب (الإشعار الرسمي بتفعيل) المادة 50 أو، إذا كانت تلك الخطوة بعيدة للغاية، فيمكنهم السعي لتمديد أجل (الإشعار بتفعيل) المادة 50. وبالتالي فإن المملكة المتحدة لديها سلطة إنهاء خطر الخروج دون اتفاق“.