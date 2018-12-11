أيرلندا: نرغب في تجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

قال رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فاردكار يوم الثلاثاء إن بإمكان بريطانيا سحب أو تمديد أجل الإشعار الرسمي للخروج من الاتحاد الأوروبي كي تتفادى احتمال الخروج دون اتفاق.
وقال فاردكار أمام البرلمان الأيرلندي ”الجميع يرغب في تجنب سيناريو الخروج دون اتفاق والمملكة المتحدة لديها الصلاحية منا ومن شعبها ومن الاتحاد الأوروبي لإنهاء خطر الخروج دون اتفاق“.
وأضاف ”يمكنهم ذلك بسحب (الإشعار الرسمي بتفعيل) المادة 50 أو، إذا كانت تلك الخطوة بعيدة للغاية، فيمكنهم السعي لتمديد أجل (الإشعار بتفعيل) المادة 50. وبالتالي فإن المملكة المتحدة لديها سلطة إنهاء خطر الخروج دون اتفاق“.
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