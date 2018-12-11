للرجال فقط.. اعرف إزاي تهتم بشعرك في الشتاء

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الهواء البارد في فصل الشتاء يؤدي إلى الجفاف وينطبق الشيء نفسه على فروة رأسك، حيث يمكن أن يسبب الهواء الجاف التفتيت والجفاف مما يعني أن شعرك سيصبح أكثر هشاشة وضعفا

خلال فصل الشتاء يحدث التساقط والحكة والجفاف والقشرة لأسباب متعددة، ولكن ليس بالضرورة فقط أن يكون ذلك بسبب الطقس البارد، برودة الطقس ليس لها تأثير دائم على بنية الشعر أو صحته، كما تقول أنابيل كنجسلي، إخصائية أمراض الشعر في Philip Kingsley، ولكنها الأشياء التي تقع ضمن نطاق سيطرتك والتي قد تؤثر على شعرك وبريقه طوال الأشهر الباردة. عزيزي الرجل! هل تعلم كيف يؤثر الطقس البارد على روتين العناية بشعرك؟ ما الذي يجب عليك فعله للتأكد من أن موسم الشتاء لا يفسد شعرك؟.. اعرف الإجابة الآن.

ماذا يحدث لشعرك خلال الشتاء؟ أنت تعرف بالفعل أن الهواء البارد في فصل الشتاء يؤدي إلى الجفاف وينطبق الشيء نفسه على فروة رأسك، مما يعني أن شعرك سيصبح أكثر هشاشة وضعفا خلال الأشهر الباردة من العام. وتظهر الأبحاث أنك تفقد شعرك في الشتاء أقل من أي وقت آخر من السنة، كما ينظم الميلاتونين -هرمون يفرز طبيعيا

ماذا يحدث لشعرك خلال الشتاء؟أنت تعرف بالفعل أن الهواء البارد في فصل الشتاء يؤدي إلى الجفاف وينطبق الشيء نفسه على فروة رأسك، مما يعني أن شعرك سيصبح أكثر هشاشة وضعفا خلال الأشهر الباردة من العام. وتظهر الأبحاث أنك تفقد شعرك في الشتاء أقل من أي وقت آخر من السنة، كما ينظم الميلاتونين -هرمون يفرز طبيعيا ويدعم النوم الصحي- دورة نمو شعرك ويعزز نمو الشعر الزائد خلال موسم البرد، لذلك فلا داعي للقلق من التساقط، وعلى الرغم من التغييرات داخل جسمك التي تؤثر على العناية بالشعر في فصل الشتاء، فثمة بعض العوامل الخارجية تسهم في مشكلات الشعر أيضا ومنها: - ارتداء قبعات صوفية ضيقة أمر سيئ لشعرك، حيث يمكن أن تدمر شعرك وتقتلعه فقط عن طريق وضع وإزالة القبعة عدة مرات طوال اليوم، كما أظهرت الأبحاث الخطورة طويلة الأجل لارتداء هذه القبعات، حيث تجعل شعرك أكثر دهنيا وفروة شعرك تملؤها القشرة.

روتين العناية بشعرك خلال الشتاءلا تتجول فقط في الصيدلية وتشترِ أي شامبو أو تستخدم أي منتج متوفر في حمام منزلك لغسل شعرك يوميا دون التفكير فيه، فأنت تستحق الأفضل وكذلك شعرك، وبدلا من ذلك اتبع روتينا لشعر صحي أكثر.

غسل الشعراستخدم شامبو طبيعيا للرجال يغذي شعرك وفروة رأسك، وعليك اختيار واحد لا يحتوي على مواد كيميائية قاسية تسبب الجفاف والحكة لفروة رأسك، واعتمادا على نوع شعرك قد لا تحتاج إلى غسل شعرك يوميا فالغسيل المفرط يمكن أن يجرد شعرك من الزيوت الطبيعية ويترك شعرك ضعيفًا وجافا، لذا يُفضل غسل الشعر من 2- 3 مرات أسبوعيا. روتين العناية بشعرك خلال الشتاءلا تتجول فقط في الصيدلية وتشترِ أي شامبو أو تستخدم أي منتج متوفر في حمام منزلك لغسل شعرك يوميا دون التفكير فيه، فأنت تستحق الأفضل وكذلك شعرك، وبدلا من ذلك اتبع روتينا لشعر صحي أكثر.غسل الشعراستخدم شامبو طبيعيا للرجال يغذي شعرك وفروة رأسك، وعليك اختيار واحد لا يحتوي على مواد كيميائية قاسية تسبب الجفاف والحكة لفروة رأسك، واعتمادا على نوع شعرك قد لا تحتاج إلى غسل شعرك يوميا فالغسيل المفرط يمكن أن يجرد شعرك من الزيوت الطبيعية ويترك شعرك ضعيفًا وجافا، لذا يُفضل غسل الشعر من 2- 3 مرات أسبوعيا. كما يجب أن تستحم بمياه باردة أو دافئة قليلا وليست ساخنة فالماء الساخن يسبب جفاف الجلد والشعر. ترطيب الشعرهذه هي الخطوة الأساسية التي يتخطاها الكثير من الرجال. يجب عليك استخدام بلسم مناسب مع الشامبو، وقم بتدليكه على فروة رأسك للحفاظ على رطوبتها وحمايتها من الطقس البارد، حيث يمكن للهواء الشتوي الجاف أن يخلق رقاقات من القشرة الجافة ويترك شعرك هشا، بينما البلسم يعالج هذه المشكلات ويمنع ظهورها.

تصفيف الشعرمرة أخرى تجنب المواد الكيميائية القوية في منتجات تصفيف الشعر التي من شأنها إضعاف شعرك وتجفيف فروة رأسك، وعليك اختيار منتج تصفيف الشعر المناسب لجعل شعرك يبدو رائعا طوال اليوم ولا يتركه قاسيا وتالفا. استخدام زيت للشعرخلال فصل الشتاء ستكون فروة رأسك أكثر جفافا، ويمكن أن تؤدي إلى القشرة، الأمر الذي يمكن أن يؤدي -في أسوأ الحالات- إلى تساقط الشعر؛ لذلك مهما كنت مشغولا لا تنسَ الزيت الذي يحتاجه شعرك فمن المهم جدا الحفاظ على فروة رأسك رطبة. ترطيب الشعرهذه هي الخطوة الأساسية التي يتخطاها الكثير من الرجال. يجب عليك استخدام بلسم مناسب مع الشامبو، وقم بتدليكه على فروة رأسك للحفاظ على رطوبتها وحمايتها من الطقس البارد، حيث يمكن للهواء الشتوي الجاف أن يخلق رقاقات من القشرة الجافة ويترك شعرك هشا، بينما البلسم يعالج هذه المشكلات ويمنع ظهورها.تصفيف الشعرمرة أخرى تجنب المواد الكيميائية القوية في منتجات تصفيف الشعر التي من شأنها إضعاف شعرك وتجفيف فروة رأسك، وعليك اختيار منتج تصفيف الشعر المناسب لجعل شعرك يبدو رائعا طوال اليوم ولا يتركه قاسيا وتالفا. استخدام زيت للشعرخلال فصل الشتاء ستكون فروة رأسك أكثر جفافا، ويمكن أن تؤدي إلى القشرة، الأمر الذي يمكن أن يؤدي -في أسوأ الحالات- إلى تساقط الشعر؛ لذلك مهما كنت مشغولا لا تنسَ الزيت الذي يحتاجه شعرك فمن المهم جدا الحفاظ على فروة رأسك رطبة. استخدم زيت الزيتون أو زيت جوز الهند وقم بتدليكه في فروة رأسك واتركه لمدة 20 دقيقة قبل غسله بالشامبو والبلسم.

قص الشعرسواء كان لديك شعر طويل أو قصير يمكن أن يجعل الطقس الشتوي أطراف شعرك جافة وهشة لذلك قص الشعر بانتظام يحافظ على شعرك بحالة جيدة ويقلل من مخاطر التقصف.

تناول الطعام المتوازنإن تناول نظام غذائي صحي مليء بالفيتامينات هو أفضل طريقة للحفاظ على شعرك وفروة رأسك صحية، حيث يميل معظمنا لتناول الكربوهيدرات بكثرة في أثناء الشتاء وأيضا تأكد من شرب الكثير من الماء للحفاظ على رطوبة الشعر وفروة الرأس. قص الشعرسواء كان لديك شعر طويل أو قصير يمكن أن يجعل الطقس الشتوي أطراف شعرك جافة وهشة لذلك قص الشعر بانتظام يحافظ على شعرك بحالة جيدة ويقلل من مخاطر التقصف.تناول الطعام المتوازنإن تناول نظام غذائي صحي مليء بالفيتامينات هو أفضل طريقة للحفاظ على شعرك وفروة رأسك صحية، حيث يميل معظمنا لتناول الكربوهيدرات بكثرة في أثناء الشتاء وأيضا تأكد من شرب الكثير من الماء للحفاظ على رطوبة الشعر وفروة الرأس.

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