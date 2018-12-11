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انت الان تتابع وزيرة الأمن الأمريكي تشيد بجهود الشرطة المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد عبدالجليل ١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:١٥ م
استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، كريستين نيلسن وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي، التي تقوم بزيارة رسمية للبلاد، على رأس وفد رفيع المستوى. وتناول اللقاء استعراض المستجدات الراهنة للأوضاع الأمنية على الساحتين الإقليمية والدولية وأنشطة التنظيمات الإرهابية وتداعياتها على حالة السلم والأمن فى مجتمعات الشرق الأوسط. وركزت المحادثات على أوجه التعاون بين الجانبين فى مجالات العمل الشرطى، بما يُسهم فى تحقيق الأهداف المشتركة لمواجهة العناصر الإرهابية المتطرفة ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للقارات.
وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي، أعربت عن تقديرها لنجاح الأجهزة الأمنية المصرية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتوجيه ضربات استباقية وضبط العديد من الخلايا الإرهابية وإحباط مخططاتها، فضلا عن نجاحها فى الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، منوهة إلى استعداد وزارة الأمن الداخلي الأمريكي تقديم أوجه
وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي، أعربت عن تقديرها لنجاح الأجهزة الأمنية المصرية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتوجيه ضربات استباقية وضبط العديد من الخلايا الإرهابية وإحباط مخططاتها، فضلا عن نجاحها فى الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، منوهة إلى استعداد وزارة الأمن الداخلي الأمريكي تقديم أوجه الدعم التقني والفني والتعاون مع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية.
من جانبها، أكد وزير الداخلية، خلال اللقاء، على ضرورة مضاعفة الجهود الدولية وتعميق أُطر التعاون بين الأجهزة الأمنية لمواجهة المخاطر التى أصبحت فى غالبها عابرة للحدود ومؤثرة بتداعياتها على أمن وإستقرار الشعوب، مؤكدا استعداد الوزارة الكامل لتطوير أوجه التعاون مع الأجهزة الأمنية بالدول الصديقة إدراكاً لأهمية وقيمة العمل المشترك فى بلوغ الأهداف المشتركة.
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