هاني توفيق: «الناس طفشت» من البورصة بسبب سوء الإدارة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - وتعاني البورصة المصرية من موجة تراجعات حادة تحت ضغط خسائر أسهم البنوك مع بواعث قلق حول قانون مقترح بشأن ضريبة على حيازات أدوات الخزانة، خلال شهر واحد بلغت الخسائر 11.78%

واحد من أهم الخبراء في السنوات الأخيرة، درس الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا، تلقى آراؤه وتحليلاته الاقتصادية استحسان كثيرين، يؤيد قرارات الحكومة تارة، ويسبح ضد التيار بآراء صادمة للبعض أحيانًا أخرى، محركه الرئيسي هو ضميره، يرى أنه حان وقت إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي، للاهتمام بالإنتاج والتصنيع، عن الاستثمار في العقار. إنه الخبير الاقتصادي هاني توفيق، الرئيس التنفيذي لشركة مصر لرأس المخاطر -الحكومية-، مؤسس ورئيس رابطة الجمعيات الملكية العربية والمصرية.

«التحرير» حاورته سريعًا عن حال البورصة المصرية وأسباب التراجع الذي أصابها، وكيفية عودتها للصدارة من جديد. ما منظورك العام للبورصة؟ من المعلوم أن البورصة هى السوق التى يتم من خلالها تبادل الأسهم بين بائعين ومشترين، بالإضافة إلى دورها الأساسى أيضا فى تدبير التمويل اللازم لتوسعات الشركات عند

«التحرير» حاورته سريعًا عن حال البورصة المصرية وأسباب التراجع الذي أصابها، وكيفية عودتها للصدارة من جديد. ما منظورك العام للبورصة؟ ما منظورك العام للبورصة؟ من المعلوم أن البورصة هى السوق التى يتم من خلالها تبادل الأسهم بين بائعين ومشترين، بالإضافة إلى دورها الأساسى أيضا فى تدبير التمويل اللازم لتوسعات الشركات عند زيادة رؤوس أموالها، كما أنه ملاذ آمن إلى حد ما للمستثمرين الذين يعرفون تماما أن فى مقدورهم استعادة أموالهم، مع أرباح معقولة، عند الاحتياج مستقبلا لهذه الأموال. وكيف توصف حالها الآن؟ وكيف توصف حالها الآن؟ «لو اجتمع الإنس والجن لتدمير البورصة، ما فعلوا أفضل مما فعلناه بالبورصة المصرية منذ عام 2000، وإكرامها الآن دفنها!». اقرأ أيضًا وصل لأدنى مستوى.. متى يتوقف نزيف مؤشر البنوك؟ لماذا هذا الكم من الإحباط؟ لماذا هذا الكم من الإحباط؟ دعني أؤكد لك بالأرقام، الحال المحزن للبورصة المصرية منذ عام 2000، فلن أقارن بوضعها قبل ذلك كانت تحتل المركز الرابع أو الخامس على مستوى بورصات العالم، فقبل عام 2000 بقليل كان عدد الشركات المسجلة بالبورصة نحو 1600 شركة، ثم تراجعت في العام المذكور إلى 1071 شركة، والآن أصبحت 252 شركة فقط، أي أن نسبة التراجع في أعداد الشركات المسجلة بلغ 75%، بما كانت عليه في عام 2000، بدلا من زيادتها. اقرأ أيضًا إنشاء أول بنك رقمي بمصر.. هل تختفي البنوك التقليدية؟ وماذا عن حجم رأس المال السوقي؟ وماذا عن حجم رأس المال السوقي؟ في عام 2000 كان حجم رأس المال السوقي -إجمالي القيمة السوقية للدولار للأسهم المتداولة- 30%، والآن لا يزيد على 19% فقط، وبتنا في المرتبة السابعة على مستوى الدول العربية من حيث حجم رأس المال السوقي، وأقل من عُشر -واحد على عشرة من حجمه بالسعودية- ونأتي بعد الإمارات والكويت وعمان وقطر. كيف يتم زيادة رأس المال السوقي؟ كيف يتم زيادة رأس المال السوقي؟ أبرز طرق زيادة رأس المال السوقى للبورصة يماثل النسب العالمية، من خلال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة عدد الطروحات خاصة الشركات العائلية الكبرى. اقرأ أيضًا بعد طلب «لاجارد».. مزايا وعيوب إصدار مصر عملة رقمية أرقام مخيفة.. ولكن ما أسباب هذا التراجع؟ أرقام مخيفة.. ولكن ما أسباب هذا التراجع؟ الأسباب كثيرة جدا، منها على سبيل المثال لا الحصر، كان هناك إعفاء ضريبي على الشركات المقيدة في البورصة، يعادل 10% من قيمة التداول، والآن أصبح غير موجود، كما أنه لم يكن يتم فرض دمغة أو ضريبة، بالإضافة إلى أنه لم يكن يتم فرض أية ضرائب على توزيعات الأرباح. ناهيك بالمعوق الرئيسي، وهو الخاص بارتفاع سعر الفائدة البنكية لمستويات كبيرة، حيث إنها أصبحت بين 15 - 20%، بخلاف أنها معفاة من الضرائب، بالإضافة إلى عوامل خارجية، أهمها تراجع الوجود العربي، كما أن الصناديق السيادية أصبحت مُفلسة. وكل هذه الأسباب «خلت الناس تطفش» سواء كانوا شركات مُسجلة أو حتى متداولين. وماذا عن رؤيتك للفترة المقبلة؟ وماذا عن رؤيتك للفترة المقبلة؟ الأزمة الحقيقية الآن هي أن الرؤية للهوية الاقتصادية المصرية بشكل عام أصبحت غير متفائلة. اقرأ أيضًا «الفلوس البلاستيك».. تاريخ نشأتها ومميزاتها وعيوبها

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