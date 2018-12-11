انت الان تتابع عصابة «الشاشات» وراء سرقة 7 شقق في النزهة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:يونس محمد ١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٤١ م

قررت نيابة النزهة، اليوم الثلاثاء، حبس تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات المساكن بمنطقة النزهة بعدما ألقى القبض عليهم وبحوزتهم بعض المسروقات وتبين أنهم وراء سرقة 7 شقق سكنية بدائرة القسم، وطلبت النيابة سرعة عمل تحريات المباحث حول العصابة لمعرفة تورطهم فى عمليات سرقات شقق أخرى بدائرة القسم ومناطق أخرى، وحضور المجنى عليهم للتعرف على المسروقات. تعود الواقعة إلى تلقى قسم شرطة النزهة بلاغا من المواطنة "أمل.ح.ح" 47 سنة، مقيمة بدائرة القسم، يفيد أنها عقب عودتها من عملها اكتشفت كسر باب الشقة- سكنها.

وتبين لها -أي المبلغة- سرقة 2 شاشة تلفاز ومبلغ مالى قدره 70 ألف جنيه وجهاز "ريسيفر" بالإضافة لجهاز لوحى "تابلت"، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد. وقام القسم بتشكيل فريق بحث لتحديد مرتكبى الواقعة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكابها كلا من "طاهر.ع.ف" 31 سنة، عاطل، "أحمد.ع.م" 31 سنة، والمطلوب التنفيذ عليه