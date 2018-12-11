عصابة «الشاشات» وراء سرقة 7 شقق في النزهة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:يونس محمد ١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٤١ م
قررت نيابة النزهة، اليوم الثلاثاء، حبس تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات المساكن بمنطقة النزهة بعدما ألقى القبض عليهم وبحوزتهم بعض المسروقات وتبين أنهم وراء سرقة 7 شقق سكنية بدائرة القسم، وطلبت النيابة سرعة عمل تحريات المباحث حول العصابة لمعرفة تورطهم فى عمليات سرقات شقق أخرى بدائرة القسم ومناطق أخرى، وحضور المجنى عليهم للتعرف على المسروقات. تعود الواقعة إلى تلقى قسم شرطة النزهة بلاغا من المواطنة "أمل.ح.ح" 47 سنة، مقيمة بدائرة القسم، يفيد أنها عقب عودتها من عملها اكتشفت كسر باب الشقة- سكنها.
وتبين لها -أي المبلغة- سرقة 2 شاشة تلفاز ومبلغ مالى قدره 70 ألف جنيه وجهاز "ريسيفر" بالإضافة لجهاز لوحى "تابلت"، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد. وقام القسم بتشكيل فريق بحث لتحديد مرتكبى الواقعة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكابها كلا من "طاهر.ع.ف" 31 سنة، عاطل، "أحمد.ع.م" 31 سنة، والمطلوب التنفيذ عليه
وتبين لها -أي المبلغة- سرقة 2 شاشة تلفاز ومبلغ مالى قدره 70 ألف جنيه وجهاز "ريسيفر" بالإضافة لجهاز لوحى "تابلت"، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد.
وقام القسم بتشكيل فريق بحث لتحديد مرتكبى الواقعة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكابها كلا من "طاهر.ع.ف" 31 سنة، عاطل، "أحمد.ع.م" 31 سنة، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضيتي "سلاح أبيض"، ومقيمان بدائرة قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة بالقليوبية.
وعقب إصدار إذن النيابة أمكن ضبطهما، وبحوزتهما كل المسروقات، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" باستخدام عتلة حديدية ضبطت بحوزتهما.
بمناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المساكن وارتكابهما 7 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وبإرشادهما ضُبطت المسروقات بمسكنيهما.
وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات.
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