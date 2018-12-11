الان تتابع الجيش اليمني: ميليشيا الحوثي تستغل مشاورات السويد وتنقل معدات ثقيلة إلى الحديدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات قال الناطق باسم الجيش اليمني، العميد الركن عبده مجلي، إن مليشيات الحوثي تستغل مشاورات السويد لنقل معدات ثقيلة شملت المدفعية والمدرعات إلى مختلف الجبهات الرئيسية وخصوصا مدينة الحديدة. وقال في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، إن هذا الإجراء الذي اتبعته الميليشيات تأتي في محاولة لإفشال المفاوضات وتقوية جبهاتها التي تهاوت خلال الأيام الماضية.

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