الان تتابع الأمم المتحدة تقترح تشكيل لجنة مشتركة أو كيان مستقل لإدارة الحديدة مؤقتا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات

قدمت الأمم المتحدة، اقتراحا بسحب قوات طرفي الحرب اليمنية من مدينة الحديدة، وتشكيل كيان مؤقت لإدارة المدينة التي تمثل شريان حياة للملايين، حسب مصادر لـ”رويترز”.

وأضافت المصادر، أن هذا الاقتراح ما زال قيد الدراسة في محادثات السويد التي تتم بين الحكومة الشرعية اليمنية وميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، برعاية الأمم المتحدة.

وأكدت المصادر أن الاقتراح يتضمن تشكيل لجنة مشتركة أو كيان مستقل لإدارة المدينة والميناء بعد انسحاب الطرفين فضلا عن إمكانية نشر مراقبين من الأمم المتحدة.