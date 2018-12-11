قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الثلاثاء بعد محادثات مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى أنها لا ترى أى إمكانية لإعادة التفاوض حول اتفاق بريكست. وصرحت ميركل لنواب من كتلة الاتحاد الديمقراطى المسيحى والاتحاد الاجتماعى المسيحى بأنه "ليس ممكنا تغيير" الاتفاق الذى تم التوصل إليه الشهر الماضى بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبى وفقا لما ذكرته مصادر نقلا عن لقاء النواب.

شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. المستشارة الألمانية: تغيير نص بريكست غير ممكن على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .