شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر الهضيبى: لقاء وزير الشباب بحزب الوفد يستهدف بحث التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار ياسر الهضيبى ، نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث الرسمى باسم الحزب، إن لقاء الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، المقرر له اليوم الثلاثاء يستهدف عرض دور شباب الأحزاب السياسية فى الحياة السياسية والشعبية.
وأضاف الهضيبى فى تصريح خاص لـ " الخليج 365" قبل انطلاق المؤتمر الذى ينظمه حزب الوفد مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن اللقاء يهدف إلى بحث التعاون المشترك بين الحزب والوزارة بما يخدم شباب الحزب ، بالإضافة إلى ما يمكن أن يقدمه وزير الشباب فى سبيل تنمية شباب حزب الوفد على كافة المستويات.
شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر الهضيبى: لقاء وزير الشباب بحزب الوفد يستهدف بحث التعاون المشترك على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .