ياسر الهضيبى: لقاء وزير الشباب بحزب الوفد يستهدف بحث التعاون المشترك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار ياسر الهضيبى ، نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث الرسمى باسم الحزب، إن لقاء الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، المقرر له اليوم الثلاثاء يستهدف عرض دور شباب الأحزاب السياسية فى الحياة السياسية والشعبية.

وأضاف الهضيبى فى تصريح خاص لـ " الخليج 365" قبل انطلاق المؤتمر الذى ينظمه حزب الوفد مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن اللقاء يهدف إلى بحث التعاون المشترك بين الحزب والوزارة بما يخدم شباب الحزب ، بالإضافة إلى ما يمكن أن يقدمه وزير الشباب فى سبيل تنمية شباب حزب الوفد على كافة المستويات.