شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: نستهلك 250 ألف طن سكر شهريا وحققنا اكتفاء ذاتيا بنسبة 75% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال على مصيلحى، وزير التموين، إن استهلاك مصر من السكر شهريا يبلغ 250 ألف طن منها 120 ألف طن من السلع التموينية، موضحا أنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر بنسبة 75% تقريبا من الاستهلاك السنوى البالغ 3.1 مليون طن بواقع انتاج 2.2 مليون طن ، وهذا مؤشر إيجابى وفى حاجة لتحقيق مزيد من زيادة الانتاج.

وأضاف مصيلحى، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الهند تفوقت لأول مرة على البرازيل ، فى إنتاج السكر، لافتا إلى أن مصر دولة تحترم الدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية وهذا يعنى إننا ملتزمين بعلاقاتنا الدولية والاتفاقيات مع الاتحاد الأوربى وأمريكا الجنوبية التى تسمح بالتبادل التجارى بدون جمارك، وهذا يعنى فى حال تدنى الأسعار الدولية لبعض السلع تستورد شركات القطاع الخاص السلع والمنتجات وتطرحها فى السوق المصرى، ومادامت هذه الشركات ملتزمة بالاشتراطات لا يستطيع أحد أن يمنعها من هذا الأمر

وأشار وزير التموين، إلى أن كل ما قيل حول زيادة أسعار توريد قصب السكر صواب ، ولكن هناك معادلة لابد من تحقيقها تتمثل فى الدولة والمستهلك والصانع فى نفس الوقت وقبل الخوض فى هذا الموضوع لابد من مراعاة الأطراف الثلاث للحفاظ على الصناعة المحلية والمستهلك حتى لا يتحمل فاتورة الزيادة والمزارع أايضا لأنه عنصر فعال وهام من عناصر المجتمع المصرى.