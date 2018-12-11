شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون يشيدون بـ"100 مليون صحة": الرئيس شغله الشاغل صحة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنقعدة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب السيد محمود الشريف، وكيل المجلس، بجهود وزارة الصحة فى تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار "100 مليون صحة"، لاسيما أن إجمالى المفحوصين فى إطار المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها فى الأول من شهر أكتوبر الماضى وصل إلى 14 مليون و624 ألف مواطن.

من جانبه، أكد النائب أحمد سميح، عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يولى إهتمامًا كبيرًا بصحة المواطنين، قائلًا: "رئيس الجمهورية شغله الشاغل صحة المواطنين، ونشيد فى هذا الصدد بدور وزيرة الصحة هالة زايد، فى تنفيذ الحملة".

وقال سميح، أن الجهود التى تقوم بها الدولة من أجل صحة المواطن، تتكسر على عتبه الوحدات الصحية بالقرى مطالبًا الوزيرة بتشديد الرقابة عليها وفيما يتعلق باختيار مدرائها.

كذلك ثمن النائب محمود رشاد، عضو مجلس النواب، دور وزارة الصحة فى تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى تحت شعار "100 مليون صحة"، والتى لاقت قبول واستحسان من أبناء الشعب المصرى.

فى المقابل، استنكر رشاد عدم تمكنه من لقاء الوزيرة من أجل العديد من القضايا التى تخص المواطن المصرى وصحته، قائلًا: "لقد ذهبت إلى مكتبها ومش عارفين نقابلها."

ولفت عضو مجلس النواب، إلى إشكالية نقص وحدات العناية المركزة، والحضانات، مشيرًا إلى أنها شكوى دائمة لدى كافة النواب بالمحافظات المختلفة.

بدوره، استنكر النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، عدم توفير مخصص لإقامة الجراحات بمستشفى حلوان العام التى تخدم 3 ملايين مواطن، علاوة عن عدم وجود حضانات، قائلًا : " هل الفقراء مش من حقهم يدخلوا حضانات إلا لما يبيعوا بيوتهم عشان يقذوا أطفالهم.

جدير بالذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب، تناقش 79 إحاطة و12 سؤالا موجهًا لوزيرة الصحة والسكان بشأن مشاكل الصحة وقطاع الدواء.

وتتناول طلبات الإحاطة ظاهرة بيع الأدوية على الأرصفة ومنها أدوية مغشوشة وضرورة إنشاء هيئة للأغذية والدواء لضمان سلامة الأدوية المتداولة، ونقص الأدوية وإنشاء الهيئة العامة للأدوية، ومشاكل التأمين الصحى، وتأخر قرارات العلاج وإجراء العمليات على نفقة الدولة ووفاة طبيبة بإحدى المستشفيات نتيجة الإهمال، ودور الوزارة فى مواجهة ظاهرة انتشار إحاطة عن الكلاب الضالة وعلاج المصابين بعقر الكلاب، وسياسة الحكومة بشأن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وتأثيرها على الصحة العامة.