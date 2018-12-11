دير شبيجل: ماكرون حاول التحليق فسقط

مصراوي - كتبت- هدى الشيمي:
وصفت صحيفة دير شبيجل الألمانية، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ"إيكاروس" (بطل أسطورة يونانية)، حاول أن يطير عاليًا ولكنه سقط، وقالت إن الرئيس الفرنسي الذي تراجع في قراراته لإرضاء السترات الصفراء، سيتعين عليه الحكم بأجنحة مقطوعة.
كانت فرنسا، شهدت في الأسابيع الأخيرة الماضية، أحداثًا درامية؛ إذ نزل الفرنسيون إلى الشوارع ينددون بحكم الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي حكم بلاده 19 شهرًا فقط، وكان من بين هؤلاء المحتجين أشخاص منحوه أصواتهم في الانتخابات الماضية.
وقالت دير شبيجل، في تقرير منشور على موقعها...
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