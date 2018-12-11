مجلة "تايم" الأميركية اختارت جمال خاشقجي وصحافيين آخرين "شخصية العام 2018"

اختارت مجلة "تايم" الأميركية، الصحافي السعودي الراحل ​جمال خاشقجي​ الّذي قُتل في 2 تشرين الأول داخل القنصلية ​السعودية​ في ​اسطنبول​، كشخصية العام 2018.

إضافةً إلى خاشقجي، اختارت المجلة تكريم الصحافية الفيليبينية ماريا ريسا والصحافيَين البورميَين من وكالة "رويترز" وا لون وكياو سوي او اللذين يقبعان حاليًّا في السجن، وكذلك رئاسة تحرير الصحيفة المحلية الأميركية "كابيتال غازيت" الّتي قُتل خمسة من أعضائها خلال الهجوم الّذي وقع في 28 حزيران في انابوليس في ولاية ميريلاند.

وهي المرّة الأولى الّتي يُصبح فيها صحافي أو عدّة صحافيين شخصية العام بالنسبة للمجلة الّتي تمنح هذا اللقب منذ عام 1927.

والسابقة الأُخرى هي أنّها المرّة الأولى الّتي تختار فيها المجلة شخصًا متوفى كشخصية للعام.

يُذكر أنّ عام 2017، اختارت المجلة الأشخاص الّذين "كسروا جدار الصمت" في مواجهة ​التحرش الجنسي​، كشخصيات العام.