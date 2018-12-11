اغلاق الموانىء في اللاذقية وطرطوس بسبب سوء الاحوال الجوية

أعلنت وزارة النقل السورية، في بيان، عن "إغلاق الموانىء البحرية في ​اللاذقية​ و​طرطوس​ في وجه الملاحة البحرية بسبب سوء الاحوال الجوية السائدة اعتبارا من اليوم وحتى اشعار اخر".

ولفتت الوزارة إلى أنه "تم اغلاق ميناء طرطوس التجارى وميناء ​بانياس​ - مصب النفط ومرفأ جزيرة أرواد وميناء اللاذقية وميناء جبلة اضافة الى الموانىء الصغيرة".

وأوضحت مديرية الموانئ السورية ان "الاغلاق جاء بسبب تعرض الساحل السوري

لرياح جنوبية غربية وصلت سرعتها ليلا الى 80 كم بالساعة، وتم اطلاق تحذيرات لكل السفن والموانىء الصغيرة التي تحوى مراكب لاتخاذ اجراءات الحيطة والحذر لمواجهة العاصفة".