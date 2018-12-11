مسؤول حكومي يمني: لا نقبل تفتيش الطائرات خارج اليمن

أكد عضو الوفد الحكومي اليمني التفاوضي إلى ​السويد​، العميد عسكر زعيل، خلال حديث لوكالة "​سبوتنيك​" الروسية، أن "​الحكومة اليمنية​ ترفض أن تتم عملية تفتيش الطائرات خارج اليمن"، مشيراً إلى أن "اقتراح وفد جماعة "​أنصار الله​" بأن تتم عملية تفتيش الطائرات في ​الأردن​ أو ​القاهرة​ غير مقبول لأن هذا الأمر يمس السيادة، وأيهما الأفضل أن يكون المطار يمني أو مطار خارجي".

وأوضح "أننا رضينا بهذا الأمر لفترة محددة عندما كان مطار عدن غير جاهز وعندما كانت الأحداث في عدن وفي غيرها، أما الآن مطار عدن مرتب وجاهز وتأتيه الرحلات الدولية وليس لدينا مانع أن يكون مطار صنعاء ضمن المطارات المحلية لفترة حتى يتم تسوية الأمور".

واعتبر زعيل أن "جولة المشاورات الجولة رائعة وممتازة جدا وتقاربت فيها وجهات النظر إلى درجة كبيرة جدا بين الفريقين ولمسنا اهتمام دولي بالغ الأهمية أيضا كما السابق لمسنا دعما للحكومة اليمنية من ​المجتمع الدولي​ وبالذات من الدول الراعية وهي الدول الخمسة دائمة العضوية ولمسناها بشكل ملموس جدا ودعم عملية السلام وحل المشكلة اليمنية أو الخروج إلى حل شامل".