مقتل مدير أمن ولاية "ريزة" التركية بإطلاق نار من شرطي

أعلن والي ولاية "ريزة" التركية كمال تشبر، خلال مؤتمر صحفي، أن "مدير أمن الولاية ألطوغ وردي قتل إثر تعرضه ل​إطلاق نار​ي في مبنى أمن الولاية من قبل أحد أفراد ​الشرطة​".

وكان وردي وشخصان آخران قد أصيبوا إثر تعرضهم لإطلاق نار.

وذكرت مصادر أمنية تركية لوكالة "الأناضول" التركية أن شرطيا يعمل في قضاء "درة بازاري" في ولاية ريزة، هو من قام بمهاجمة مدير أمن الولاية.

وأوضحت المصادر أن الشرطي جاء إلى مبنى مديرية ​الأمن​ وترك هاتفه الجوال وسلاحه في الاستعلامات، ودخل غرفة المدير والتقى معه لفترة قصيرة، ثم غادر المكتب.

ولفتت إلى أن الشرطي أخذ هاتفه وسلاحه من الاستعلامات، ومن ثم ركض مسرعا إلى مكتب مدير الأمن وأطلق النار عليه وعلى مدير شؤون الموظفين "أرجان بولاط"، وحارسه "يغيت جان كوكصال"، اللذين كانا في المكتب.