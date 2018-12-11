أكد المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​، بعد لقائها رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​، أن "تغيير نص "​بريكست​" ليس ممكنا". وكانت ماي قد أعلنت، أمس، عن "تأجيل التصويت في مجلس العموم على اتفاق خروج ​المملكة المتحدة​ من ​الإتحاد الأوروبي​ والذي كان مقرراً اليوم".

شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل: تغيير نص "بريكست" ليس ممكنا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .