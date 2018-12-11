سفير كوبا في دمشق: على العالم توجيه الشكر لسوريا على مكافحتها الإرهاب

أكّد رئيس ​مجلس الشعب السوري​ ​حموده صباغ​، خلال لقائه سفير كوبا في ​سوريا​ ميغيل بورتو بارغا، "أهمية تعزيز العلاقات التاريخية الّتي تجمع بين البلدين الصديقين وتطوير التعاون الثنائي في المجالات كافّة".

ودعا إلى "تكثيف العمل المشترك بين جمعيتي الصداقة في مجلس الشعب والجمعية الوطنية الكوبية وزيادة تبادل الزيارات والوفود، بما يحقّق مصالح البلدين ويسهم في تعزيز الوقوف سويّة بمواجهة قوى الإمبريالية العالمية ومخطّطاتها المشبوهة الهادفة للنيل من إرادة الشعوب الحرة المستقلة".

من جانبه، نوّه بارغا بـ"صمود الشعب السوري والانتصارات الّتي حقّقها ​الجيش السوري​ في مواجهة ​الإرهاب​ الدولي المدعوم من أكثر من مئة دولة"، مبيّنًا أنّ "على العالم بأسره توجيه الشكر والامتنان لسوريا على صمودها ومكافحتها الإرهاب الّذي يمثّل تهديدًا خطيرًا لكلّ الدول".

وأعرب عن "عزم بلاده لمواصلة الوقوف في وجه الإملاءات الغربية على شعوب المنطقة والاستمرار بتقديم الدعم للشعب السوري ومساعدته في ظلّ الأزمة الّتي يمرّ بها".