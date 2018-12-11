قائد الجيش استقبل المرعبي ورئيسة أركان مراقبة الهدنة التابعة لليونيفيل وشخصيات أخرى

استقبل قائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​ في مكتبه في ​اليرزة​ النائب ​طارق المرعبي​ يرافقه النائب السابق ​طلال المرعبي​.

كما استقبل رئيسة أركان هيئة مراقبة ​الهدنة​ التابعة للأمم المتحدة ​اللواء​ كريستين لوند، وجرى التداول في الأوضاع العامة في ​لبنان​ والمنطقة، ثمّ السفير الفرنسي في لبنان السيد ​برونو فوشيه​ يرافقه الملحق العسكري العقيد فابريس شابيل، وجرى البحث في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.

كما استقبل العماد عون، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة ​ليبان بوست​ السيد ​خليل داوود​ على رأس وفد مرافق، وقد تم خلال اللقاء تقديم ريع المزاد العلني بمبادرة الشركة المذكورة على لوحة فنية تُحاكي أرزة لبنان لمناسبة ​عيد الاستقلال​ والتي رسمها الفنان العالمي نبيل نحاس، وقد كانت من نصيب السيد سعد الله خليل إلى العماد قائد الجيش، والتي ستقُدَّم لاحقاً لعائلات شهداء الجيش.