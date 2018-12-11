قائد الجيش استقبل المرعبي ورئيسة أركان مراقبة الهدنة التابعة لليونيفيل وشخصيات أخرى

استقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه في اليرزة النائب طارق المرعبي يرافقه النائب السابق طلال المرعبي.
كما استقبل رئيسة أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة اللواء كريستين لوند، وجرى التداول في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، ثمّ السفير الفرنسي في لبنان السيد برونو فوشيه يرافقه الملحق العسكري العقيد فابريس شابيل، وجرى البحث في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.
كما استقبل العماد عون، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة ليبان بوست السيد خليل داوود على رأس وفد مرافق، وقد تم خلال اللقاء تقديم ريع المزاد العلني بمبادرة الشركة المذكورة على لوحة فنية تُحاكي أرزة لبنان لمناسبة عيد الاستقلال والتي رسمها الفنان العالمي نبيل نحاس، وقد كانت من نصيب السيد سعد الله خليل إلى العماد قائد الجيش، والتي ستقُدَّم لاحقاً لعائلات شهداء الجيش.
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