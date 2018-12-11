الأسد تسلّم أوراق اعتماد سفيري أرمينيا وفنزويلا لدى سوريا

تسلّم الرئيس السوري ​بشار الأسد​، أوراق اعتماد تيكران كيفوركيان سفيرًا مفوّضًا وفوق العادة ل​أرمينيا​، وخوسيه غريغوريو بيومورجي موساتيس سفيرًا ل​فنزويلا​ البوليفارية لدى ​سوريا​. وقد حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السورية ​وليد المعلم​ ووزير شؤون رئاسة الجمهورية ​منصور عزام​.

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