نتانياهو: إذا هاجم حزب الله اسرائيل فسيكون ردنا غير متوقع

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ خلال قيامه بجولة مع قائد اركان الجيش ال​اسرائيل​ي غادي ايزنكوت عند الحدود الشمالية مع لبنان للإطلاع على عملية درع الشمال أنه "إذا هاجم ​حزب الله​ اسرائيل فسيكون ردنا غير متوقع".

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