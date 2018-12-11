التقى وزير الداخلية والبلديات ​نهاد المشنوق​، وفدا من مؤسسة "شارلز بونوفان" التابعة لبرلمان مقاطعة ​كيبيك​ الكندية، وتم البحث في أوضاع ​لبنان​ والمنطقة. واستمع الوفد،المؤلف من خريجين جامعيين، إلى رأي الوزير المشنوق في تأثير ​الانتخابات النيابية​ على ​الحياة​ السياسية في لبنان، وذلك ضمن إطار جولة يقوم بها الوفد على المرجعيات والشخصيات السياسية في لبنان.

شكرا لقرائتكم خبر عن المشنوق التقى وفدا جامعيا كنديا وتم البحث في أوضاع لبنان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .