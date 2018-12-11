محافظ البقاع طالب المعنيين بإجراء التحقيقات لكشف مصدر تلوث نهر البردوني

تابعت وزارة ​البيئة​ بالتنسيق مع محافظة ​البقاع​ القاضي ​كمال ابو جوده​، مشكلة ​التلوث​ المتكرر ل​نهر البردوني​، وفي هذا الاطار أرسل ابو جودة كتبا بتواريخ 26 تشرين الاول و 6 و 11 كانون الاول، الى كل من قيادة ​منطقة البقاع​ الاقليمية في ​قوى الامن الداخلي​ ومصلحة الصحة في البقاع والدائرة الاقليمية للبيئة في البقاع، طالب فيها المعنيين بإجراء التحقيقات اللازمة لبيان مصدر التلوث وطبيعته تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة، وان التحقيقات تجري على قدم وساق لتحديد المسؤوليات.

وكانت مياه النهر قد اصطبغت باللون الاحمر في 20 تشرين الثاني، ثم باللون الاسود في 3 و 11 كانون الاول.

يشار الى أن دائرة البيئة في البقاع أخذت عينات من ​المياه​ الملوثة صباح اليوم، بانتظار صدور نتائجها ليبنى على الشيء مقتضاه.