ادارة مرفأ طرابلس نفت انجراف باخرة عند شاطىء العبدة

أشارت ادارة ​مرفأ طرابلس​ في بيان لها إلى أنه "تصحيحا للخبر الذي تم تداوله في بعض ​وسائل الاعلام​ ومواقع التواصل الاجتماعي، حول انجراف ​باخرة​ بإتجاه شاطىء ​العبدة​ نتيجة الامواج العاتية والرياح القوية، يهم مدير المرفأ الدكتور ​أحمد تامر​ ان يوضح بان الباخرة لم تنجرف كما زعمت هذه الوسائل، والصحيح ان الباخرة كانت تقوم بعملية "درافتينغ" وهذا الامر هو من صلب عمليات الملاحة البحرية عند هبوب عواصف وامواج عاتية".

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