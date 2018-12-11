اللواء عثمان التقى الأسمر ولوند ووفدا من هيئة العلماء المسلمين وآخر من مؤسسة العرفان

التقى المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ اللواء ​عماد عثمان​، في مكتبه بثكنة المقر العام، رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​ على رأس وفد من الاتحاد، في زيارة أعربوا خلالها عن دعمهم وتقديرهم لـ"الجهود والدور الّذي تضطلع به المؤسسة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد".

والتقى أيضًا رئيسة بعثة ​الأمم المتحدة​ لمراقبة الهدنة في ​لبنان​ "UNTSO" رئيسة هيئة الأركان اللواء كريستين لوند Kristin Lund على رأس وفد من البعثة، في زيارة جرى في خلالها بحث سبل تعزيز التنسيق القائم بين الجانبين.

كما بحث اللواء عثمان مع وفد من ​هيئة العلماء المسلمين​ برئاسة الشيخ عدنان امامه، في تفعيل سبل التعاون والتنسيق القائم بين الجهتين.

إلى ذلك، التقى عثمان وفدًا من "مؤسسة العرفان التوحيدية"، ضمّ أمين سرّ الهيئة الإدارية الشيخ يوسف الأشقر والشيخ هلال سلّام، في زيارةٍ أعربا خلالها عن دعم "العرفان" لمؤسسة قوى الأمن الداخلي.