ماريو عون: رئيس الجمهورية بادر بعدما وجـد الآفاق مسدودة

اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​ماريو عون​ الى ان "مبادرة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ اتت بعدما وجد في الايام الاخيرة ان ازمة تأليف الحكومة وصلت الى آفاق مسدودة دون وجود اي حل يمكن البناء عليه في الفترة المنظورة".

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم" إعتبر عون أن "التشبّث بالمواقف اوصد الباب امام الوصول الى الحلول". ولفت الى ان الوزير ​جبران باسيل​ لن يتوقف عن مسعاه، كما ان الرئيس عون لم يسترد الملف، بل هو يبحث الآن في الامكانات المتاحة انطلاقا من مسؤولياته الوطنية الكبرى"، معتبرا أن "ما قام به عون يوم امس من خلال التحرك باتجاه رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ ورئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​، سيستكمل من خلال الانفتاح على افرقاء آخرين من اجل المساهمة في ايجاد حلّ. وقال: هذا ما خلق جوا ايجابيا في الساعات الاخيرة، كما فُهم من الكلام الذي ادلى به الرئيس الحريري من ​القصر الجمهوري​ انه فوّض الرئيس عون بالقيام بالحوارات والمفاوضات".

ورأى النائب عون ان "المشكلة موجودة عند المكوّن السُنّي بين الحريري ونواب اللقاء التشاوري، وبالتالي المساعي التي قام بها باسيل كانت من منطلق وطني لايجاد المخرج الذي يؤدي الى تأليف الحكومة العتيدة"، ولفت الى ان "مهمة باسيل لم تنتهِ بل قد توقفت ليومين نظرا لزيارته الى المغرب".