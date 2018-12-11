هاشم: الحوار امر ايجابي خاصة في الظروف التي نمر بها

نوه النائب ​قاسم هاشم​ بالمبادرة التي اطلقها رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ لايجاد حل لازمة تأليف الحكومة، لافتا الى ان "الحوار امر ايجابي خاصة في الظروف التي نمر بها، والازمة التي ما زالت تواجه تشكيل الحكومة".

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، إعتبر هاشم ان "هذه المبادرة طبيعية وتأتي في مكانها وزمانها"، آملا ان تثمر هذه الاتصالات نتائج بأسرع وقت ممكن نظرا الى الحاجة والضرورة لحكومة وحدة وطنية جادة وفاعلة وقادرة على مواجهة التطورات ومقاربة القضايا في روحية وطنية ووحدة الموقف الداخلي، لافتا الى اهمية مقاربة التطورات والتحديات السياسية والامنية والاقتصادية.

وشدد هاشم على أن "موقف رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ كان واضحا، فقد قاله وكرره اكثر من مرة، لا سيما بعدما طرح فكرة معينة واودعها لدى الوزير ​جبران باسيل​ كمخرج لازمة تشكيل الحكومة، وهذا الامر لم يعد سرا"، مؤكدا "التمسك برئيس الحكومة ​سعد الحريري​ لتأليف الحكومة"، مشددا على ان "هذا الامر بمثابة قناعة لدى بري، فمن الطبيعي والمنطقي ان يكون الحريري رئيس الحكومة كونه يمثل الاكثرية داخل المكون السني، ولكن في الوقت عينه يجب احترام خصوصية البلد وتركيبته السياسية خاصة في ظل التوترات التي تعيشها المنطقة وما قد تتركه اية خطوة ناقصة تنطلق من منطلق بعيد عن المصلحة الوطنية الجامعة التي تحفظ الاستقرار والتوازنات، ففي نهاية المطاف لا بد من التوافق والتفاهم العام".