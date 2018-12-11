ياسين: للتخلي عن المصالح الشخصية والافراج عن الحكومة

طالب رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها ​الشيخ علي ياسين​، في تصريح، "المسؤولين ال​لبنان​يين التخلي عن مصالحهم الشخصية وحساباتهم الضيقة للافراج عن ​الحكومة​، لان تأخير تشكيلها يبقي الباب مفتوحا امام كل المخاطر على الساحة اللبنانية ومن اهمها استمرار الفساد والصفقات المشبوهة".

ولفت ياسين إلى ان "بقاء الوضع على ما هو عليه ينذر بانحدار الوضع من السيء الى الاسوء"، متسائلا "كيف يمكن ان نعتمد على مؤاتمرات الدعم الخارجي والسياسيين لا يدعم البلد بانصياح لانتائج ​الانتخابات​؟".

وأكد ياسين ان "ما يجري على الحدود مع ​فلسطين المحتلة​ اثبت بلا اي شك ان القاعدة الثلاثية هي حمت وتحمي لبنان من المخاطر الصهيونية".

واعتبر ان "تكاتف ​الجيش​ والشعب والمقاومة كان المشهد الذي ارعب جنود الاحتلال وطمأن اللبنانيين"، مشيداً بعملية عوفرا التي "تؤكد ان ​الشعب الفلسطيني​ شعب مقاومة مبدع تكسر ارادته النظام الامني الصهيوني الذي يسقط في القطاع والضفة وكل فلسطين".