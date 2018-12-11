طالب رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها الشيخ علي ياسين، في تصريح، "المسؤولين اللبنانيين التخلي عن مصالحهم الشخصية وحساباتهم الضيقة للافراج عن الحكومة، لان تأخير تشكيلها يبقي الباب مفتوحا امام كل المخاطر على الساحة اللبنانية ومن اهمها استمرار الفساد والصفقات المشبوهة".
ولفت ياسين إلى ان "بقاء الوضع على ما هو عليه ينذر بانحدار الوضع من السيء الى الاسوء"، متسائلا "كيف يمكن ان نعتمد على مؤاتمرات الدعم الخارجي والسياسيين لا يدعم البلد بانصياح لانتائج الانتخابات؟".
وأكد ياسين ان "ما يجري على الحدود مع فلسطين المحتلة اثبت بلا اي شك ان القاعدة الثلاثية هي حمت وتحمي لبنان من المخاطر الصهيونية".
واعتبر ان "تكاتف الجيش والشعب والمقاومة كان المشهد الذي ارعب جنود الاحتلال وطمأن اللبنانيين"، مشيداً بعملية عوفرا التي "تؤكد ان الشعب الفلسطيني شعب مقاومة مبدع تكسر ارادته النظام الامني الصهيوني الذي يسقط في القطاع والضفة وكل فلسطين".
شكرا لقرائتكم خبر عن ياسين: للتخلي عن المصالح الشخصية والافراج عن الحكومة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .