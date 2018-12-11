كتلة المستقبل: خطوة الرئيس عون تعيد الحوار بالشأن الحكومي الى السكة الصحيحة

أعلنت كتلة "المستقبل" النيابية ان "خطوة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ مهمة وتصب في الاتجاه الصحيح وتعيد الحوار في الشأن الحكومي الى السكة الصحيحة".

وفي بيان لها عقب اجتماعها الدوري، أكدت الكتلة أن "صلاحيات رئيس الحكومة المكلف غير قابلة للمساس والمساومة".

وأوضحت الكتلة أن "كل المحاولات لسحب التكليف بتشكيل الحكومة من سعد الحريري ستؤول حكما للفشل بحكم الدستور الذي ينص على استشارات نيابية ملزمة غير قابلة للتراجع"، مشيرةً الى "اننا نتطلع الى النتائج التي ستسفر عنها لقاءات القصر الجمهوري".

وشددت على أنه "تتوجه انظار اللبنانيين الى الجهد المميز الذي يبذله الحريري منذ مقررات مؤتمر سيدر".