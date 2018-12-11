وهاب: يبدو أن علاء الخواجا يريد الهيمنة على شركات الخليوي

اشار رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى أن " يبدو بأن علاء الخواجا يريد الهيمنة على شركات الخليوي واربطوا ذلك بالتحرك الإسرائيلي".

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