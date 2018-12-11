رعد من بعبدا: تمت جوجلة الأفكار للبحث عن المخارج والحلول النافعة لمصلحة البلد

أوضح رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​محمد رعد​، عقب لقائه والمعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، ​حسين الخليل​، رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ في ​قصر بعبدا​، أنّها "كانت جلسة لجوجلة الأفكار مع الرئيس عون من أجل البحث عن المخارج والحلول النافعة لمصلحة البلد".

ولفت إلى أنّ "هناك أفكارًا قابلة للدرس وأُخرى مستبعدة. الجلسة كانت عصف أفكار بيننا وبين الرئيس عون، وللبحث في هذا الموضوع تتمّة".