محافظ جبل لبنان ترأس اجتماعا لمجلس الامن الفرعي قبل حلول الأعياد

ترأس محافظ جبل ​لبنان​ القاضي ​محمد المكاوي​ في مكتبه في سراي ​بعبدا​، اجتماعا ل​مجلس الامن الفرعي​ في المحافظة، في اطار الترتيبات الجارية في ​محافظة جبل لبنان​ قبل حلول عيدي ​الميلاد​ المجيد وراس السنة، حضره قائد منطقة جبل لبنان العسكرية العميد الركن زخيا الخوري، رئيس فرع مخابرات جبل لبنان العميد الركن كليمان سعد، قائد منطقة جبل لبنان العقيد جهاد الاسمر، المدير الاقليمي لجهاز ​امن الدولة​ في جبل لبنان العقيد بيار براك، ممثل رئيس دائرة امن عام جبل لبنان الاولى الرائد يوسف بدوي، رئيس معلومات ​قوى الامن الداخلي​ في جبل لبنان العقيد جورج خير الله،وممثل دائرة امن عام جبل لبنان الثانية رئيس مركز ​عاليه​ الرائد مازن نصر الله، رئيس معلومات جبل لبنان في ​الامن العام​ الرائد وليد اسمر وامر مفرزة بعبدا القضائية العقيد عارف غلايني.

وتوجه المحافظ المكاوي بالشكر الى جميع ​الاجهزة الامنية​ على "تعاونها الدائم في تحقيق الامن والاستقرار"، واعرب عن امله في "تحقيق الطمأنينة والاستقرار في الفترة التي تسبق الاعياد المباركة، وخلالها مع ما يستدعيه ذلك من تدابير استثنائية تتطلبها المرحلة الحاضرة في ضوء ضغط السير المتزايد الذي نشهده يوما بعد يوم".

بعد ذلك طرح المكاوي جملة اجراءات "تنفذها الاجهزة الامنية والعسكرية في نطاق المحافظة بالتنسيق مع ​النيابة العامة​ الاستئنافية في جبل لبنان وابرز تلك الاجراءات وجوب اعداد خطة امنية تلحظ تدابير الحماية حول دور العبادة والمجمعات التجارية الكبرى والمطاعم والفنادق، وتفعيل التحرك الامني في اماكن تواجد النازحين وحركاتهم السكانية بين المناطق طيلة هذه الفترة، اضافة الى وضع خطط السير البديل للتخفيف من الاحتقان المتزايد طيلة الفترة التحضيرية للاعياد وخلالها، مع الاخذ في الاعتبار عوامل الطقس التي قد تستجد بصضورة فجائية، خصوصا على الطرقات الجبلية التي تهددها الثلوج منعا لاحتجاز المواطنين".

كما ركز على "ضرورة تشديد الرصد الامني لاي تحركات جرمية من سرقات او عمليات تجار بالمخدرات، واشراك شرطة البلديات، واتحاداتها في المراقبة والتعاون الامني ولا سيما في محيط المدارس والجامعات الرسمية والخاصة في فترات دخول وخروج الطلاب".

وبنتيجة الاجتماع تم الاتفاق على سلسلة خطوات تنفيذية تشكل الاستجابة اللازمة لمعالجة المسائل المثارة.