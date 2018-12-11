النشرة: أصحاب المحلات المخالفة في العاقبية قطعوا الطريق لبعض الوقت

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا ان "أصحاب المحلات المخالفة في العاقبية قطعوا الطريق لبعض الوقت إحتجاجا على الانذرات التي وجهت لهم باخلاء المحلات تمهيدا لهدمها وقد عمل عناصر من ​قوى الامن الداخلي​ على فتح الطريق".

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